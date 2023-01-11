В Финляндии назвали условие для передачи Украине танков Leopard 2

Главное: Финляндия еще приняла решение об отправке в Украину танков Leopard 2. Оно может быть рассмотрено, если появится группа из нескольких стран, поддерживающих такие поставки.

Детали: Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Leopard 2 Украине, если несколько стран решатся на этот шаг. Об этом сообщает Yle.

Финляндия имеет в эксплуатации танки Leopard 2. Однако, по словам неназванного источника, Хельсинки не принимал решений относительно их передачи.

Собеседник отметил, что решение может быть рассмотрено, если появится группа из нескольких стран, поддерживающих такие поставки.

Сейчас политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран. При этом страна не планирует первой принимать решение о передаче танков.

Отмечается, что в стране на сегодня есть около 200 танков Leopard 2.

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