Военные преступления России в Украине расследуют более двадцати стран

Главное: Военные преступления России в Украине расследуются в 21 стране. Президент Евроюста не сомневается, что сбор доказательств основных преступлений и их анализ, который приведет к обвинениям, «будет долгим путем, который продлится несколько лет».

Детали: Расследование военных преступлений России в Украине ведется в 21 стране. Об этом президент Евроюста Ладислав Хамран сообщил во время визита в Литву, пишет LRT.

«Подавляющее большинство расследований проводится в странах ЕС. Из 21 страны, где проводятся опросы, 14 являются членами ЕС. Еще четыре страны, включая Украину, находятся в Европе, но не являются членами ЕС, и еще три страны не входят в Европу — США, Канада и Великобритания», — уточнил Хамран.

Президент Евроюста не сомневается, что сбор доказательств основных преступлений и их анализ, который приведет к обвинениям, «будет долгим путем, который продлится несколько лет».

В Вильнюсе Хамран встретился с генеральным прокурором Литвы Нидой Грюнскене, чтобы обсудить расследование военных преступлений России в Украине в совместной следственной группе. Специальная объединенная следственная группа, первоначально сформированная прокуратурами Украины, Литвы и Польши, начала деятельность 25 марта прошлого года. В ее деятельности принимают участие представители семи стран, а также — впервые в истории — прокурор Международного уголовного суда.

Генеральная прокуратура Литвы 1 марта начала досудебное расследование агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Над досудебным расследованием работает группа из 40 сотрудников прокуратуры, полиции и Службы по расследованию финансовых преступлений. Дважды литовские прокуроры вместе с другими должностными лицами и экспертами выезжали в Украину.

В тему: В ЕС рассказали, сколько денег выделили Украине с начала войны.