Названа причина снижения артиллерийской активности россиян

Главное: Россияне значительно сократили артиллерийскую активность по сравнению с летним периодом. На это есть ряд причин.

Детали: Российские оккупанты значительно сократили интенсивность артиллерийских ударов на отдельных направлениях по сравнению с летним периодом, когда они безлимитно использовали снаряды. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, за эти сутки на Бахмутском направлении было 249 обстрелов из разных видов артиллерии.

Череватый сравнил положение российской армии по состоянию на данный момент с тем, которое они занимали летом. Так, летом россияне не понимали, какое время продлится кампания. Они рассчитывали на более быстрые результаты и практически безлимитно использовали снаряды.

«Сейчас они сосредоточились конкретно на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях... и уже разрешить постоянного огневого дождя они не могут. Им уже нужно доставлять боеприпасы с большего расстояния, они ищут их в разных странах, чтобы закупить. Потому что невероятная интенсивность войны», — сказал он.

К тому же украинские военные постоянно уничтожают вражеские полевые склады с артиллерией, их доставки, артиллерийские установки.

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