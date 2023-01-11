CAS отклонил апелляцию российских клубов по дисквалификации в еврокубках

Главное: Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отреагировал отказом на апелляцию российских футбольных клубов относительно дисквалификации в европейских клубных турнирах. Против решения УЕФА боролись московские клубы «Динамо» и ЦСКА, питерский «Зенит», а также «Сочи».

Детали: Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию РФС на отстранение российских команд от участия в международных турнирах.

Обжаловать предыдущее решение пытались четыре клуба из страны-агрессора, но их доводы не убедили суд и дисквалификация осталась в силе.

«Дело не столько в военном конфликте, сколько в чрезвычайных и беспрецедентных последствиях, а именно: в повсеместном осуждении военного конфликта, реакции спортивного сообщества на конфликт, введении санкций и запретов на въезд в Россию. Присутствие российских лиц на международной арене может вызвать протесты и перерасти в насилие», — говорится в решении CAS.

Дисквалификация остается действительной как для клубных команд, так и для российских сборных всех возрастных категорий.

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