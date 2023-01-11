Россия намерена с новой силой ударить по Украине, — Зеленский

Главное: Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия. Сейчас, по словам Зеленского, РФ накапливает силы для очередной эскалации.

Детали: Россия накапливает силы для очередной эскалации, однако поражение страны-агрессора должно быть безальтернативным. Об этом во вторник, 10 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«Сейчас РФ собирает силы для очередной эскалации», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что вместе с партнерами Украина должна сделать и делает так, чтобы уже сейчас в Москве стало ясно: ни одна эскалация не поможет.

«Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным», — подчеркнул президент.

Описывая ситуацию на фронте Зеленский назвал ее тяжелой, отметив, что враг проводит постоянные штурмы в Донецкой области, не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед любой преступной активностью.

«Этому можно и нужно противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. Именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки», — добавил президент.

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