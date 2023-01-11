Зеленский лишил гражданства четырех нардепов-предателей

Главное: Президент подписал указ о лишении гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. На ближайшем заседании Рады мандатов лишат еще четырех нардепов из ОПЗЖ.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что лишил гражданства четверых народных депутатов Украины: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими», — отметил Зеленский.

В свою очередь глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная рада лишит мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий.

«На ближайшем заседании Верховная рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом. То есть, без шансов на обжалование в судах», — отметил Арахамия.

При этом спикер «Слуги Народа» Юлия Палийчук сообщила, что речь идет о депутатах запрещенной ОПЗЖ.

«Верховный совет лишит мандатов четырех депутатов запрещенной ОПЗЖ. Это произойдет на ближайшем заседании парламента», — написала она.

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