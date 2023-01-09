В МИД назвали самый короткий путь к победе в войне против России

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооружение Украины является кратчайшим путем к победе в войне. Также это поспособствует восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Детали: Самый короткий путь к победе над российскими захватчиками — это предоставление Украине всего необходимого оружия от международных партнеров. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны быть честными друг перед другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле», — написал он.

Кулеба подчеркнул, что вооружение Украины является кратчайшим путем к победе и восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

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