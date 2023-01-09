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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 111 760 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 111 760 солдат

Александр Панько
09.01.23 09:31
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 111 760 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 111 760 солдат. Уничтожено 3 080 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ озвучил потери россиян на понедельник, 9 января.

Сообщается, что погибли 111 760 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 080 танков, 6 147 боевых бронированных машин, 2 069 артиллерийских систем, 434 реактивные системы залпового огня, 217 средств ПВО, 285 самолетов, 275 вертолетов, 1 856 БПЛА оперативно-тактического уровня, 723 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 809 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 183 единицы специальной техники.

В тему: В Германии назвали цифры и сроки поставок в Украину БМП Marder.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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