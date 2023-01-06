В Германии назвали цифры и сроки поставок в Украину БМП Marder

Главное: Германия поставит Украине примерно 40 БМП Marder. Это оружие будет передано в первом квартале нынешнего года.

Детали: Депутат от правящей Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид назвал конкретные цифры и сроки поставок в Украину БМП Marder. Об этом он сказал в эфире rbb24 Inforadio, пишет Европейская правда.

«Мы предполагаем, что бундесвер сможет обойтись примерно без 40 таких машин, или что он сможет использовать промышленные запасы. Украинцам потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с ними, но мы сможем поставить это оружие в первом квартале этого года», — сказал Шмид.

Депутат отверг упреки о том, что решение было принято только сейчас, и заявил, что Германия «не устала поддерживать Украину». Он также отметил, что на поставки оружия «нет табу», но они должны быть ответом на обострение войны и НАТО «нельзя втягивать в войну».

Детали: Германия вслед за США поставит в Украину наступательную технику и систему Patriot.