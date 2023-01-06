Резников рассказал о поставках оружия в 2023 году

Главное: В Минобороны рассказали о поставках оружия в 2023 году. Партнеры Украины будут передавать оружие на протяжении всего года «ритмично», заверил Алексей Резников.

Детали: Западные союзники Украины будут «ритмично передавать» оружие Киеве на протяжении всего 2023 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексея Резникова в эфире общенационального телемарафона новостей в четверг, 5 января.

«Главное, что наши партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно. На сегодняшний день уже заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ОПК уже на рельсах, и главное — что будет ритмичность этих поставок в течение года. У меня есть заверения от партнеров», — отметил чиновник.

По его словам, участника следующего «Рамштайна» также обсудят планы по поставкам оружия в Украину в 2023 году. В настоящее время согласовывается дата его проведения.

«В начале года мы ясно понимали, я знаю, сколько снарядов и ракет запланировано для изготовления нашими партнерами», — добавил Резников.

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