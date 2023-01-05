Россияне запретили гривну на оккупированной части Херсонщины

Главное: На Херсонщине оккупанты запретили использовать гривну. Настоящую охоту под очень жесткую ответственность устроили за людьми, которые пытаются обменять рубли на гривну.

Детали: С 1 января на оккупированной части Херсонщины запретили использование гривны, а оккупанты охотятся за людьми, которые обменивают деньги. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«С 1 числа этого месяца уже запрещено использование гривны в обращении, и они сейчас очень сильно следят за тем, чтобы не принимали гривну. Кроме того, настоящую охоту они устроили за людьми, которые совершали обмен валют. Понятно, что нелегально, но это позволяло обменивать на гривну рубли, которые получали люди. Те же люди предоставляли услуги, когда им можно было перечислить на карточку средства, они выдавали наличные», — сказал Соболевский.

По его словам, сейчас за этими людьми идет настоящая охота под очень жесткую ответственность.

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