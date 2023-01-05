В Украине водительские права будут выдавать по-новому

Главное: С 2023 года в нашей стране действует обновленный алгоритм получения водительских прав. Согласно новым правилам, после обучения в автошколе сначала сдается теоретический экзамен в сервисном центре МВД, и лишь после этого будущий водитель осваивает практические навыки вождения.

Детали: В Украине теперь для желающих получить водительское удостоверение будет действовать новый алгоритм подготовки в автошколе и сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

На первом этапе нужно выбрать аккредитованное учебное заведение и пройти теоретический курс обучения. Затем с помощью онлайн-тренажера готовитесь к экзамену в сервисном центре МВД.

Следующий этап — практическая подготовка. Будущий водитель овладевает водительскими навыками, сдает внутренний экзамен в автошколе и получает свидетельство. После этого нужно обратиться в сервисный центр МВД и успешно сдать практический экзамен, чтобы получить удостоверение.

То есть, согласно новым правилам, после обучения в автошколе сначала сдается теоретический экзамен в сервисном центре МВД, и лишь после этого будущий водитель осваивает практические навыки вождения, после чего сдает практический экзамен в автошколе, а после — в МВД.

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