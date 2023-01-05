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Новости > Генсек НАТО рассказал, что приближает окончание войны в Украине

Генсек НАТО рассказал, что приближает окончание войны в Украине

Агата Кловская
05.01.23 16:27
148
Генсек НАТО рассказал, что приближает окончание войны в Украине

Главное: Поставки оружия помогут завершить войну в Украине. Об этом сказал Йенс Столтенберг.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки оружия Киеву приближают окончание войны в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в Норвегии.

Глава альянса отметил: «Невозможно сказать, когда и как закончится война в Украине. Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров».

Сообщается: «Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, которое позволит Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, то самый быстрый путь к этому это поддержка Украины. По факту оружие является путем к миру».

В тему: Экс-полковник британской армии предрек войну России и НАТО уже в этом году.

Тэги: Украина, Россия, НАТО, оружие, политика, война, Йенс Столтенберг

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