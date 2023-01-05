Украина получила от Германии крупную партию военной помощи

Главное: Германия передала Украине крупную партию военной помощи. В нее, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.
Детали: Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов. Об этом говорится на сайте немецкого правительства. Отмечается, что в целом в Украину отправили:
— 30 систем обнаружения дронов, 8 разведывательных дронов, а также 27 датчиков и «глушилок» для защиты от дронов;
— 17 грузовиков 8×8, 12 большегрузных прицепов и 1 тягач-транспортер танков М1070;
— 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для выполнения задач поддержки;
— 63 пикапа;
— 20 пусковых систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;
— 21 генератор;
— 32 мобильные системы отопления;
— карета скорой помощи (вместе их уже 36);
— 7 погранично-патрульных машин;
— 36 тыс. шерстяных одеял.
Также ВСУ в ближайшее время должны получить почти сто разведывательных дронов. Какого именно типа, не указывают.
Детали: Украина вскоре получит первые танки европейского образца.