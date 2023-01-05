Украина получила от Германии крупную партию военной помощи

Главное: Германия передала Украине крупную партию военной помощи. В нее, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

Детали: Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов. Об этом говорится на сайте немецкого правительства. Отмечается, что в целом в Украину отправили:

— 30 систем обнаружения дронов, 8 разведывательных дронов, а также 27 датчиков и «глушилок» для защиты от дронов;

— 17 грузовиков 8×8, 12 большегрузных прицепов и 1 тягач-транспортер танков М1070;

— 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для выполнения задач поддержки;

— 63 пикапа;

— 20 пусковых систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;

— 21 генератор;

— 32 мобильные системы отопления;

— карета скорой помощи (вместе их уже 36);

— 7 погранично-патрульных машин;

— 36 тыс. шерстяных одеял.

Также ВСУ в ближайшее время должны получить почти сто разведывательных дронов. Какого именно типа, не указывают.

Детали: Украина вскоре получит первые танки европейского образца.