Сумской митрополит УПЦ передал защитникам Украины автомобиль

Главное: Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий передал 15-му отдельному мотопехотному батальону «Сумы» автомобиль со специальными техническими возможностями.

Автомобиль был приобретенный на средства епархиальной благотворительной акции « УПЦ благодарит ВСУ». Отмечается, что в результате благотворительной акции приходами Сумской епархии было собрано около 299 тысяч гривен.

Митрополит пожелал, чтобы результат благотворительной акции и передача автомобиля украинским защитникам стали «общей победой над российским агрессором».

Благодаря стараниям руководителя епархиального центра реабилитации воинов и мирных граждан, пострадавших от военных действий протоиерея Александра Петренко, автомобиль был усовершенствован техническими средствами, делающими его пригодным для использования в военных условиях.

«Православные верующие Сумской епархии Украинской Православной Церкви, несмотря на трудности и неурядицы военного времени, вновь засвидетельствовали свою благодарность и поддержку военным, ныне защищающим неприкосновенность и суверенитет Украинского Государства, защищают от российского вторжения родную землю», — говорится в сообщении на сайте епархии.