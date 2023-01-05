В Харькове демонтировали памятник Островскому

Главное: Памятник Николаю Островскому демонтировали в Харькове. Ранее его разрисовали краской.

Детали: В Харькове демонтировали памятник Николаю Островскому, который стоял на улице Чернышевской, возле детской библиотеки, которая была названа в честь советского писателя.

Ранее, минувшей осенью, его разрисовали краской.

Кто снес памятник – пока неизвестно.

Как известно, Николай Островский родился в селе Вилия (Ровенская область). Он известен романом «Как закалялась сталь». Был активным участником гражданской войны на стороне красных.

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