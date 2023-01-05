Путин снова заикнулся о переговорах с Украиной и назвал условия

Главное: Путин в беседе с Эрдоганом обсудил возможные мирные переговоры с Украиной. Впрочем, для этого необходимо выполнение Киевом «неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий».

Детали: Президент России Владимир Путин снова заговорил о переговорах с Украиной, заявив, что якобы Кремль готов к диалогу. При этом диктатор не забыл напомнить условия российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, «вновь подтвердил открытость РФ к серьезному диалогу по Украине».

Правда, как отмечает издание, при условии выполнения Киевом «неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий».

Путина продолжает заботить якобы «деструктивная роль западных государств» в контексте Украины, которая, по мнению российского диктатора, выражается в «накачивании вооружениями и военной техникой».

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