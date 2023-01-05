В Минобороны озвучили ближайшие планы врага

Главное: РФ планирует продолжить формирование дополнительных штурмовых подразделений. И будет пытаться вынудить руководство Украины к переговорам силовым путем.

Детали: Россия намерена и дальше продолжать попытки наступления на востоке Украины, а также планирует активизировать мобилизацию на фоне больших потерь личного состава. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Она отметила, что РФ будет пытаться вынудить руководство Украины к переговорам силовым путем.

По данным Главного управления разведки МО, Россия планирует продолжить формирование дополнительных штурмовых подразделений и сосредоточит основные усилия на оккупации Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Также Маляр заявила, что на фоне больших потерь руководство РФ активизирует призыв в первом квартале 2023 года, а именно объявит вторую волну «частичной мобилизации».

Замминистра обороны также добавила, что из-за сокращения запасов высокоточных ракет Россия будет искать источники возобновления ракетного вооружения среди «дружеских стран», и станет чаще применять ударные БПЛА.

В тему: РФ готовит полную мобилизацию и наступление.