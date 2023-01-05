Киевлянам рассказали, будут ли происходить отключение света вне графика

Главное: В Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве после первого дня по графикам. Благодаря работе энергетиков есть возможность отключать свет, используя лишь 5-6 очередей в одной группе.

Детали: Накануне был первый день, как столица вернулась к плановым отключениям электроэнергии. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

«Сегодня первый день система работала в полноценных стабилизационных графиках. Благодаря усилиям энергетиков сейчас можем отключать даже не группами, а используя лишь 5-6 очередей в одной группе», — написал Коваленко.

Также он ответил, могут ли сейчас происходить отключение света вне графика.

«Да, если они аварийные. И здесь не нужно удивляться: аварии на линиях раньше происходили, так же как и сейчас. Поэтому внимательно следите за графиками, не включайте всю технику в розетки одновременно. Если у вас нет света вне графика, посмотрите на сайте ДТЭК, в чем может быть причина. Если у вас локальная авария — обращайтесь к коллегам в социальные сети», — добавил гендиректор YASNO.

В тему: Киев вернулся к стабилизационным графикам выключения света.