Украина вскоре получит первые танки европейского образца

Главное: Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам разговора с Эммануэлем Макроном.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский 4 января провел телефонный разговор президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они договорились работать над реализацией формулы мира. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Глава государства подтвердил, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

«Провел длительный и детальный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей», — отметил Зеленский.

Макрон по итогам разговора сообщил, что Франция направит Украине легкие колесные танки AMX-10 RC.

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