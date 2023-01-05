На Восточную Европу надвигаются аномальные морозы

Главное: На Восточную Европу надвигается похолодание. Ударят 30-градусные морозы.

Детали: В Восточной Европе ожидаются сильнейшие морозы. Об этом информирует портал The Watchers.

Эксперты говорят, что уже до конца этой неделе в регион придет мощное похолодание, а температура воздуха будет снижаться до 30 градусов мороза.

Информируется, что первые волны холодного воздуха ожидаются в Эстонии и Латвии уже сегодня.

Фронт сместится на юг и 7 января накроет Литву, Беларусь и Украину.

В нашей стране ожидаются морозы до минус 8 градусов, но возможно более значительное снижение температуры воздуха.

Резюмируется, что к 10 января волна холода усилится и распространится дальше на юг и на восток в Азию.

В тему: Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.