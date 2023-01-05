Из Украины выехало почти 8 миллионов беженцев, - ООН

Главное: С начала войны из Украины уехало почти восемь миллионов украинцев. Данные ООН.

Детали: Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев поведало, сколько украинцев уехало из Украины с начала войны. Появились актуальные данные на 3 января.

Так, эксперты насчитали 7 915 287 беженцев из нашей страны. Информируется, что лишь за последнюю неделю их число выросло более чем на 18 тысяч людей.

Как сообщается, в национальных программах временной защиты и поддержки ЕС участвуют 4,9 млн беженцев.

Всего с 24 февраля прошлого года из Украины выехали более 17 миллионов человек, а уже вернулись 9,2 миллиона людей.

Больше всего беженцев уехало в такие страны: Польша (1 553 707), Германия (1 021 667), Чехия (476 025), Италия (173 231), Испания (164 705), Великобритания (152 200), Болгария (148 451), Франция (118 994), Румыния (106 786) и Словакия (105 205).

В тему: В ЕС ожидают новую волну беженцев из Украины уже зимой.