Мир может «накрыть» новый штамм коронавируса

Главное: Активность коронавируса может вырасти. Миру угрожает новый штамм.

Детали: В ВОЗ бьют тревогу. Как пишет издание Politico, мир угрожает рост активности коронавируса.

Эксперты говорят, что опасность представляет штамм Omicron XBB.1.5, который уже обнаружили в 29 странах на нескольких континентах.

Технический специалист ВОЗ по этой заразе Мария Ван Керхове поведала: «Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты».

В публикации сказано, что пока специалисты не могут дать однозначный ответ о тяжести заболевания, вызванного этим штаммом.

Сообщается: «Пока не понятно, является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты».

Анализ заразы продолжается. Ожидается, что отчет будет опубликован в ближайшие дни.

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