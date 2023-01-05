Мир может «накрыть» новый штамм коронавируса

Главное: Активность коронавируса может вырасти. Миру угрожает новый штамм.
Детали: В ВОЗ бьют тревогу. Как пишет издание Politico, мир угрожает рост активности коронавируса.
Эксперты говорят, что опасность представляет штамм Omicron XBB.1.5, который уже обнаружили в 29 странах на нескольких континентах.
Технический специалист ВОЗ по этой заразе Мария Ван Керхове поведала: «Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты».
В публикации сказано, что пока специалисты не могут дать однозначный ответ о тяжести заболевания, вызванного этим штаммом.
Сообщается: «Пока не понятно, является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты».
Анализ заразы продолжается. Ожидается, что отчет будет опубликован в ближайшие дни.
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