Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 109 720 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 109 720 солдат. Уничтожено 3 041 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на четверг, 5 января.

Сообщается, что уже погибли 109 720 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 041 танк, 6 108 боевых бронированных машин, 2 051 артиллерийская система, 426 реактивных систем залпового огня, 215 средств ПВО, 284 самолета, 271 вертолет, 1 844 БПЛА оперативно-тактического уровня, 723 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 759 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 182 единицы специальной техники.

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