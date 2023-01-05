Астролог намекнул, что мир ждет повторение Французской революции, только в глобальном масштабе

Главное: Американский астролог заявил, что в 2023-м году мир ждут большие перемены. Дело в том, что последний раз Плутон был в зоне Водолея во времена Великой французской революции 1789 года.

Детали: Американский астролог Чани Николас в интервью The Wall Street Journal поведал, что в 2023-м году мир ждут большие перемены. В этом году Плутон будет в зоне Водолея.

«Мы входим в новый период времени. Это время больших перемен. Одна из вещей, которые происходят, заключается в том, что Плутон находится в Козероге с 2008 года. Плутон — планета трансформации и перемен. Козерог — это знак, который имеет дело со структурами нашей жизни и материального царства», — говорит он.

По его словам, в 2008 году, когда Плутон вошел в Козерог, мир пережил один из крупнейших финансовых кризисов нашего времени.

«Сейчас Плутон впервые с 2008 года переходит в новый знак. Он проведет три месяца в Водолее, посвященном людям, группам и коллективу. Так что это о том, как мы общаемся друг с другом. В последний раз Плутон был в Водолее во время Французской революции. Мы находимся в своего рода вводном моменте понимания того, насколько важна наша коллективная сила», — говорит он.