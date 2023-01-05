Святогорская лавра УПЦ передала гуманитарную помощь жителям Торецка

Главное: Святогорская лавра Украинской Православной Церкви передала 5 тонн овощей для представителей центральной городской больницы Торецка Донецкой области.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, сейчас в медучреждении и в филиале проходит лечение около 150 пациентов.

«Продукты нужны для обеспечения работы пищеблоков в больнице и её филиале в городе Дружковка. В Дружковке мы развернули хирургическое отделение, которое оказывает помощь раненым из Бахмутского, Константиновского, Краматорского районов», — рассказал прибывший в лавру медицинский директор больницы Михаил Драгомерецкий.

Кроме того, в больницу за помощью обращаются местные жители. Через обустроенный в ней пункт обогрева в день проходит порядка 110 человек. Всего таких пунктов в городе четыре.

Из 70 тысяч населения Торецкой территориальной общины осталось около 30 тысяч человек. «Всех мы не накормим, но будем стараться помогать тем, кто к нам обращается за помощью», — отметил директор больницы.

Михаил Драгомерецкий от лица всей Торецкой общины выразил благодарность наместнику лавры митрополиту Арсению и казначею обители архимандриту Феофану (Люкшину).