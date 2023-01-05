В одном из сбитых в Украине «шахедов» обнаружили технологии более 12 западных компаний, — CNN

Главное: В одном из иранских беспилотников, который был сбит в Украине, обнаружили технологии более десяти американских и западных компаний. Подсанкционный иранский производитель оружия смог получить доступ к деталям американского производства.

Детали: Содержимое беспилотного летательного аппарата иранского производства Shahed-136, сбитого осенью 2022 года в Украине, состояло из деталей, которые изготовили, по меньшей мере, 13 разных компаний из США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные украинской разведки.

Эти данные являются доказательством того, что, несмотря на санкции, Иран все еще находит большое количество коммерчески доступных технологий, отмечает СМИ. В частности, из 52 компонентов, которые украинцы изъяли из беспилотника, 40 были изготовлены 13 разными американскими компаниями, остальные — компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.

По оценке украинской разведки, почти два десятка деталей сбитого БПЛА произвела компания Texas Instruments: микроконтроллеры, стабилизаторы напряжения и цифровые контроллеры сигналов; GPS модуль производства Hemisphere GNSS; процессор производства NXP USA Inc. и компоненты печатных плат Analog Devices и Onsemi.

Кроме того, обнаружены компоненты, изготовленные компанией International Rectifier, которая ныне принадлежащей немецкой компании Infineon, и швейцарской компанией U-Blox.

Все компании, ответившие на запрос телеканала, подчеркнули, что осуждают любое несанкционированное использование их продукции. Там также отметили, что борьба с перенаправлением и нецелевым использованием их полупроводников и другой микроэлектроники является общеотраслевой проблемой, над решением которой они работают.

Иранские компании, попавшие под санкции, успешно работают в обход усилий, направленных на прекращение снабжения им критически важных компонентов и электроники, считает СМИ.

Теленкал также отмечает, что компания, которая построила сбитый беспилотник — Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, находится под санкциями США с 2008 года.

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