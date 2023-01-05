Буданов рассказал, когда ждать большого контрнаступления ВСУ

Главное: Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление ВСУ уже нынешней весной. По его словам, боевые действия на линии фронта будут «самыми жаркими».

Детали: Этой весной Украина планирует большое контрнаступление. Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью ABC News.

Как сказал Буданов, он ожидает, что «бои будут самыми жаркими в марте» в 2023 году.

«Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем — это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права», — заявил глава ГУР.

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