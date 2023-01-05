Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Главное: В Украине 5 января ожидаются сильные порывы ветра. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта.

Детали: В четверг, 5 января, в Украине ухудшится погода, объявлен I уровень опасности. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Ночью в западных областях, а днем по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с; на высокогорье Карпат значительный мокрый снег, гололедица, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности, желтый)», — уточнили в службе.

Подчеркивается, что в связи с вьюгами, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как добавили в Укргидрометцентре, погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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