Украина получит в 2023 году все, чего не передали в прошлом, — Кулеба

Главное: По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, уже в этом году Украина получит от союзников все то, что не получила в минувшем году. И работа над этим ведется.

Детали: Украина получит от союзников всю необходимую военную помощь в этом году, которую не получила в 2022 году. Об этом на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Сегодня даже дети просят принести им под елку „Леопарда“, мы понимаем, что дети думают не только об игрушечных „Леопардах“. Мы все не только над этим думаем, но и очень много работаем. Я говорил в прошлом году, что в 2023-м мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022-м. Я могу только подтвердить слова, что так и будет. Всему свое время, ждите новостей», — рассказал Кулеба.

В тему: Системы Patriot будут развернуты в Украине в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась, заявил Дмитрий Кулеба.