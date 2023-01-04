Президент Эстонии внезапно встал на защиту русского языка

Главное: Президент Эстонии выступил против борьбы с русским языком. Он назвал его «средством».

Детали: Президент Эстонии Алар Карис выступил в защиту русского языка. Он сделал заявление на одном из местных телеканалов.

Политик отметил: «Язык – это средство. Я не вижу причин бороться с языками».

Президент страны добавил: «Русский язык сам по себе – культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой».

Алар Карис резюмировал: «Я знаю русских, которые из-за войны в Украине уже не хотят говорить по-русски. От русского отказываются украинцы, которые прежде говорили на русском. Но это преходящее явление. Реакция, которую сегодня обусловливает война. Винить в чем-либо язык не стоит».

В тему: Эстония признала РФ страной, поддерживающей терроризм.