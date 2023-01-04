Киев признан лучшим городом в мире

Главное: Столица Украины получила почетное звание лучшего города в рейтинге 100 лучших городов мира благодаря стойкости, несокрушимости и храбрости киевлян перед лицом войны.

Детали: По версии международного агентства Resonance, Киев был признан лучшим городом мира в 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Отмечается, что столица Украины получила почетное звание лучшего города 2023 года в рейтинге 100 лучших городов мира благодаря стойкости, несокрушимости и храбрости киевлян перед лицом войны.

Кроме того, было отмечено существенное развитие инфраструктуры Киева за последние 10 лет: новые парки и скверы, организация парковки, обновление муниципального транспорта.

«Киев сегодня — это сердце Европы. Которое продолжает биться — за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей», — подчеркнул Кличко.

В тему: На фоне войны в киевском метро в два раза снизилось число пассажиров.