Украинцам рассказали, когда Россия может нанести новый ракетный удар

Главное: Наталья Гуменюк заявила, что следующая ракетная атака ожидается в районе православного Рождества. При этом внимательными нужно быть каждый день, а не только 7 января.

Детали: Россия готовит новый массированный удар ракетами по Украине на православное Рождество, 6-7 января. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Следующую ракетную атаку мы ожидаем в районе православного Рождества», — сказала она.

Также Гуменюк напомнила, что внимательными нужно быть каждый день, а не только 7 января, потому что у врага еще остается запас дронов, которые они используют в ночное время, надеясь, что «ночью мы их не видим».

В тему: В разведке говорят, что Россия готовится к новому удару по Украине. Дата новой атаки зависит от того, сколько ракет планирует использовать противник, а также от погодных условий.