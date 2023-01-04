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Новости > Россия ждет поставку новой партии иранских «мопедов»

Россия ждет поставку новой партии иранских «мопедов»

Александр Панько
04.01.23 12:49
168
Россия ждет поставку новой партии иранских «мопедов»

Главное: Россия в Украине уже использовала более 600 беспилотников иранского производства. Сейчас ожидает новую партию — 250-300 штук.

Детали: Российская Федерация использовала около 660 иранских «Шахедов» из предусмотренных контрактом с Ираном 1 750 единиц. Сейчас ожидают новую партию дронов — 250-300 штук. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«У них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов — „Шахедов“. По контракту предусмотрено 1 750. Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет — будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз», — подчеркнул Скибицкий.

Комментируя вопрос о запуске дронов роями, он отметил, что массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. Если запускать малое количество — 5-10, то не будет такого эффекта.

«Это могут быть разные высоты, разные направления — тоже для обхода противовоздушной обороны. Могут изменить район запуска. Сейчас они запускают дроны с российского побережья Азовского моря, а раньше они запускали из Крыма. Могут выбрать другое направление, на пути которого у нас меньше систем ПВО. Они будут пытаться прорваться к объектам», — отметил представитель ГУР.

В тему: В разведке объяснили, почему РФ не использует «Кинжалы».

Тэги: Иран, Россия, разведка, беспилотник, война в Украине, дрон-камикадзе

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