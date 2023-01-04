В разведке объяснили, почему РФ не использует «Кинжалы»

Главное: Вадим Скибицкий рассказал, что у РФ есть не так много гиперзвуковых ракет. Она предпочитает «пугать» западные страны возможностью их применения.

Детали: Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснил, почему войска РФ не используют гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в ходе обстрелов Украины. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Во-первых, это новый вид вооружения. Есть у них проблема с самолетами-носителями — МиГ-31. Мы же видели произошедший в Беларуси инцидент — у одного из них вспыхнул двигатель», — уточнил Скибицкий.

Кроме того, у РФ не так много гиперзвуковых ракет и если их расстреляют, то «нечем будет пугать мир».

«„Кинжалы“ они сейчас используют для демонстрации и устрашения, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, они поддерживают напряжение возможностью применения этого оружия не только против нас, но и других европейских стран», — подчеркнул представитель ГУР.

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