В Закарпатье сегодня дрожали окна и скрипели полы - регион накрыло мощное землетрясение

Главное: В Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Самое мощное за последние 2 года.

Детали: В Закарпатской области сегодня днем зафиксировали землетрясение. Его сила была 3,8 бала по шкале Рихтера.

По информации сейсмологов, землетрясение было самым мощным в регионе за последние два года.

"Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожь мебели. Висячие предметы легко расшатываются", — говорится в заявлении Главного центра специального контроля.