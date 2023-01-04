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Новости > Украинская власть удалила поздравление в адрес Степана Бандеры. Из-за жалоб со стороны Польши

Украинская власть удалила поздравление в адрес Степана Бандеры. Из-за жалоб со стороны Польши

Александр Панько
03.01.23 21:38
171
Украинская власть удалила поздравление в адрес Степана Бандеры. Из-за жалоб со стороны Польши

Главное: Из Twitter-аккаунта ВРУ исчез пост про Бандеру. Это произошло после разговора премьер-министров Украины и Польши.

Детали: Из Twitter-аккаунта Верховной Рады исчез пост, посвященный годовщине рождения Степана Бандеры. Это произошло после разговора премьер-министров Украины и Польши, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.

«Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо прославление Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, который убил десятки тысяч поляков на Волыни», — сказал он в комментарии PAP.

Муларчик заявил, что украинцы должны осознавать, что то, что сейчас делают польское правительство и поляки, имеет гораздо большее значение для независимой, суверенной Украины.

«Я думаю, что этот сигнал был получен, потому что запись просто исчезла», — добавил он.

Также он сказал, что у поляков «впереди еще есть работа», поскольку, по его мнению, многие украинцы не знают о событиях на Волыни.

«Я убежден, что наступит время, когда этот вопрос будет прояснен в отношениях между нашими странами», — сказал Муларчик.

В тему: Моравецкий заявил, что намерен поговорить с Киевом о Бандере. Фигура Степана Бандеры и раньше была поводом для дискуссий в польско-украинских отношениях.

 
 
Тэги: Степан Бандера

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