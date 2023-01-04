Экс-первая ракетка мира отметился скандальным высказываниям по поводу российских спортсменов

Главное: Бывшая первая ракетка мира в мужском теннисе Новак Джокович отметился очередным скандальным высказыванием. Он надеется, что все российские и белорусские спортсмены смогут принимать участие во всех соревнованиях.

Детали: Новак Джокович не хочет, чтобы против россиян или белорусов применяли какие-либо санкции, или дисквалифицировали. Об этом сербский теннисист заявил во время пресс-конференции на турнире в Аделаиде, в котором сейчас играет.

Более того, экс-первая ракетка мира мечтает, чтобы спортсмены из стран-агрессоров спокойно разъезжали по миру и участвовали в соревнованиях.

В частности, его спросили следующее: «Даниил Медведев заявил, что надеется сыграть на Уимблдоне. В прошлом сезоне ему не удалось сыграть здесь и в США. Хотели бы вы, чтобы каждый игрок мог играть на каждом турнире „Шлема“?».

«Конечно, конечно, абсолютно. Надеюсь, он и другие российские, белорусские игроки смогут играть везде», — ответил Джокович.

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