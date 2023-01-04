Премьер-министр Нидерландов сделал громкое заявление по войне в Украине

Главное: Нидерланды помогут Украине выиграть войну. Об этом сказал премьер-министр страны.

Детали: Премьер-министр страны Марк Рютте провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он сделал громкое заявление.

Политик сообщил: «Я только что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну».

По его словам, предстоящие месяцы будут иметь решающее значение.

Добавим, что в этом году Нидерланды должны выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда евро.

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