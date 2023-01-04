В Киргизии артистам запретили петь под фонограмму

Главное: В Киргизии артисты больше не смогут петь под фонограмму. Введен официальный запрет.

Детали: В Киргизии артистам официально запретили петь под фонограмму. Соответствующий приказ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики страны Алтынбек Максутов.

В документе сказано, что в действие документ вступил уже с 1 января.

В ведомстве говорят, что живое исполнение становится обязательным в зданиях государственных учреждений образования и культуры, театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях и библиотеках.

Кроме этого отныне запрещено выступать под фонограмму на массовых культурных мероприятиях.

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