РФ имеет достаточно запаса, чтобы вести войну, — МОУ

Главное: Россия не может вести боевые действия так же интенсивно, как раньше. Но ее не стоит недооценивать, считает Анна Маляр.

Детали: Россия больше не в состоянии вести боевые действия с такой интенсивностью, как раньше. Однако страна-агрессор имеет достаточно запаса, чтобы продолжать вести войну. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

«Нам никоим образом нельзя расслабляться. И вы сами видите, какие тяжелые бои идут на донецком направлении», — отметила она.

Чиновница также ответила на вопрос, действительно ли оккупанты исчерпали свои возможности в наступательных операциях вокруг Бахмута. В частности, по ее словам, «сложно сделать однозначный прогноз, потому что враг на сегодняшний день подключает, помимо регулярных войск, и частные армии».

«Есть информация, что там сейчас не только „Вагнер“ находится, но и другие подразделения, допустим, „Патриот“, кажется. Есть там и третье подразделение нерегулярных войск. То есть вы должны понимать, что россияне имеют огромный человеческий ресурс, который они могут использовать, и они пытаются его приобщать как на регулярной основе, так и в частных армиях», — подытожила Маляр.

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