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Новости > Архиепископ УПЦ напомнил, что Церковь будет существовать вечно, несмотря на попытки ее уничтожить

Архиепископ УПЦ напомнил, что Церковь будет существовать вечно, несмотря на попытки ее уничтожить

Александра Кудрявцева
02.01.23 17:05
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Архиепископ УПЦ напомнил, что Церковь будет существовать вечно, несмотря на попытки ее уничтожить
Главное: Церковь существует уже две тысячи лет, несмотря на то, что с ней боролись на протяжении всей ее истории.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на politica.com.ua, об этом сказал архиепископ Виктор (Коцаба).
 
«2022 год оказался самым сложным и трагичным в истории независимой Украины. Мы теряли своих близких на фронте и в мирных кварталах, вражеские ракеты разрушали наши дома и целые города. Но особенно сложным оказался для верующих Украинской Православной Церкви. За время войны повреждены и полностью разрушены более сотни храмов и монастырей. Священники почти каждый день отпевают своих прихожан, родственников и сыновей.
 
И эти герои погибают не зря, они отдают свою молодую жизнь за каждый клочок защищенной или освобожденной украинской земли. Вся Украина живет желанием победы, желанием отстоять и защитить свою независимость и суверенитет. В такой ситуации всенародного единения некоторые силы внутри страны решили начать работу по сведению счетов с „оппонентами“, в роли которых оказались миллионы верующих Украинской Православной Церкви», — сказал владыка.
 
Архиепископ Виктор констатировал, что за последние несколько недель против Церкви усилена масштабная кампания по черному пиару, священнослужителей и верующих травят в СМИ и соцсетях, в Верховную Раду внесены антицерковные законопроекты, не пролонгирован договор на продление совершения богослужений с 1 января 2023 года в Успенском соборе и Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, которые отстроеные и намоленные братией монастыря и тысячами лаврских прихожан. «Создается впечатление, что украинское общество пытаются убедить — их враг не на фронте, а в тылу», — добавил он.
 
Также иерарх УПЦ напомнил, что Украинская Православная Церковь — это миллионы простых людей. «Не россиян, не „фсбшников“, не коллаборантов, а обычных украинцев, родившихся и выросших в Украине, имеющих здесь семьи и детей. Мы, православные украинцы, — плоть от плоти своего украинского народа, любящего свое государство, поддерживающего свою власть и войско в ежедневной борьбе за жизнь», — пояснил владыка.
 
«Возможно, кому кажется очень привлекательной идея запретить Церковь, ведь верующие — это не радикалы, которые могут взять в руки оружие и пойти громить здания Офиса Президента. Действительно, верующие люди не будут жечь покрышки или бросаться камнями. Тогда почему на мирных и спокойных людей, живущих верой в Бога, которые никого не затрагивают и не оскорбляют, оказывается такое системное давление? Почему раздаются призывы некоторых власть имущих к запрету Украинской Православной Церкви? Неужели этот запрет может принести мир, покой и единство Украине?», — отметил архиепископ Виктор.
 
Владыка напомнил, что Церковь существует уже две тысячи лет, несмотря на то, что с ней боролись на протяжении всей ее истории.
 
«До III века языческие власти христиан просто убивали, часто очень жестоко. Уничтожило ли это Церковь? Нет. В XV веке мусульмане захватили Константинополь и разрушили православную империю. Уничтожило ли это Церковь? Нет. В XVII веке на нашей земле запорожские казаки защищали свою веру от католичества, от попыток искоренить Православие на ней. Недавно большевики массово развернули против Церкви неслыханные репрессии: храмы разрушали, священников и верующих расстреливали, отправляли в тюрьмы, лагеря и ссылки. Уничтожило ли это Церковь? Нет. И к чему все это привело? Как только исчезла советская власть, за считанные годы были восстановлены тысячи древних храмов и построены новые», — привел примеры иерарх УПЦ.
 
«Кто-то надеется, что силой можно согнать всех в одну структуру и сделать „единую“ церковь. Так могут думать только люди, не понимающие специфики церковной жизни. Если это можно сделать, то точно не с помощью исключительно силовых методов. После волны захватов храмов УПЦ в 2019 году сотни общин, потерявших свои церкви, только сплотились и окрепли. Большинство из них через несколько лет смогли построить новые храмы. Остальные молятся в частных домах и даже придомовых помещениях, потихоньку собирая средства на строительство», — продолжил архиепископ Виктор.
 
Он отметил, что подобное можно было наблюдать и 31 декабря 2022 года, когда тысячи верующих собрались на последнее вечернее богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры в году.
 
«Накануне стало известно, что монастырю отказано в продлении договора о совершении богослужений в течение 2023 года в Успенском соборе и Трапезном храме на территории Верхней лавры. Верующие не просто молились как обычно, а пропели рождественские колядки и тропарь Воскресению: „Христос Воскрес из мертвых!“ Это песнопение, утверждающее победу жизни над смертью, указывает на то, что конечная судьба отдельного человека и всего человечества в руках Божьих. Церковь свидетельствует о Воскресении, а любые притеснения и гонения только усиливают это свидетельство», — рассказал владыка.
 
Архиерей напомнил, что Церковь много раз пытались разрушить, но тщетно.
 
«В истории Церкви были разные периоды. Она существовала и существует в разных странах, в разных культурах и цивилизациях. Ее богослужения совершаются на разных языках. Церковь жила в катакомбах, а затем поднималась из них и становилась фундаментом империй. Есть множество случаев, когда одни и те же пастыри сначала служили в позолоченных храмах, а затем — в сараях и землянках. А некоторые из них принимали мученическую смерть. Таково было совсем недавно, в начале прошлого века. Нас не будет, но Церковь будет вовек. Мы сойдем с жизненной дистанции, или поможет нам кто-то „сойти“ с нее, а Церковь будет жить вечно. Гонимая или благополучная, Она все равно будет жить, потому что так сказал Христос: „Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее“», — подытожил архиепископ Виктор.
 
В тему: Архиепископ УПЦ считает, что совместить процветание Украины с запретом Церкви — невозможно.

Тэги: Украина, УПЦ

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