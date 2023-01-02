Уже в январе Украина может получить первый транш от ЕС

Главное: Владимир Зеленский заявил, что уже в этом месяце Украина может получить от ЕС первый транш экономический помощи. Также ожидается поставка энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов.

Детали: Украина ожидает уже в этом месяце получить первый транш от Европейского Союза с макрофинансовой помощи в 18 млрд евро. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня президент Украины провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС.

«Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов», — написал он.

Он также сообщил, что лидеры скоординировали шаги по саммиту Украина — ЕС.

«Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе», — добавил он.

В тему: Стало известно, когда лидеры стран ЕС обсудят членство Украины.