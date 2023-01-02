Стало известно, когда лидеры стран ЕС обсудят членство Украины

Главное: Уже на следующем саммите Украина-ЕС будет поднят вопрос о членстве Украины. Более 90% жителей нашей страны поддерживают членство в ЕС.

Детали: Лидеры Евросоюза поднимут вопрос начала переговоров по вступлению Украины на следующем саммите Украина-ЕС. Об этом в интервью «Укринформу» заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

По его словам, следующий саммит Украина-ЕС, на котором будет обсуждаться членство нашей страны, пройдет в начале 2023 года.

При этом Маасикас отметил, что политика расширения Евросоюза продолжает быть геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.

«Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского Совета Украина получила перспективу стать членом ЕС — при продолжении реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения», — подчеркнул посол.

Он также напомнил, что, согласно последним соцопросам Киевского международного института социологии, более 90% жителей Украины поддерживают членство в ЕС.

«Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова — кто же на этой Земле имеет право лишать его этого?», — отметил Маасикас.

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