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Новости > Украинцев предупредили о скором морозном пике

Украинцев предупредили о скором морозном пике

Агата Кловская
02.01.23 15:50
229
Украинцев предупредили о скором морозном пике

Главное: 7-9 января в Украину придут сильные морозы. В эти дни ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до −10...-15 градусов.

Детали: В Украине царит аномальное тепло, 3 января на юге температура воздуха будет достигать +14 градусов. Но вскоре страну накроют морозы, правда, непродолжительные.

В Киеве 3-го января еще будет тепло, до +9 градусов, однако уже воздух станет постепенно «съезжать».

Как прогнозирует Наталья Диденко в своем Facebook, холодная масса зайдет в Украину 4-6 января. Пик морозов ожидается в период с 7 по 9 января:

Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до −10...-15 градусов.

А уже с 10-го января в Украине снова ожидается потепление, говорит синоптик.

В тему: Прошедший декабрь в Киеве оказался слишком теплым и снежным.

Тэги: общество, погода, синоптики, новости Украины, погода в Украине

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