Прошедший декабрь в Киеве оказался слишком теплым и снежным

Главное: Подведены климатические итоги декабря в Киеве. Он был теплее нормы.

Детали: Прошлый декабрь в Киеве был теплее нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается, среднемесячная температура в украинской столице составила 0,7 градуса мороза, что выше климатической нормы на 1,1 градуса.

Информируется также, что самым холодным днем было 6 декабря: минимальная температура снизилась к утру до 10,9 градусов мороза.

Самым теплым оказалось 12 декабря: максимальная температура достигла плюс 10,7 градусов.

Сообщается, что на проспекте Науки выпало 58 мм осадков, что составляет 123% климатической нормы.

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