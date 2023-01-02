Ветеран ООС призвал власти прекратить гонения на УПЦ

Главное: Во время войны необходимо хранить единство, а не создавать очередной раскол.

«Я Игорь Горох, участвовал в АТО и ООС в 2015-2017 годах, обращаюсь к властям и призываю не быть похожими на органы НКВД, которые в 30 годах XX века взрывали храмы. Мы помним из истории, как Хрущев говорил, что покажет по ТВ последнего попа. Божьим Промыслом в короткий срок его не стало и его планы не сбылись», - отметил военнослужащий.

Игорь Горох считает, что во время войны необходимо хранить единство, а не создавать раскол.

«Своими действиями вы создаете раскол, это идет на пользу врагу. Нас православных миллионы, тысячи, которые воюют в ВСУ и занимаются волонтёрской деятельностью. Вы делите нас на правильных и неправильных по вероисповеданию, по языковому признаку. Власть, задумайся!», — призвал он.