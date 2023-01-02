Ветеран ООС призвал власти прекратить гонения на УПЦ

13 градусов тепла 1 января 2023 - абсолютный температурный рекорд в Украине
Накануне Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар: больше всего пострадал Киев
Киев вернулся к графикам отключения света
Ермак рассказал, когда может закончиться война в Украине
В НАТО назвали самый быстрый путь к миру в Украине
Украинцев предупредили о еще одном возможном ударе РФ в этом году
Силы ПВО отразили ночную атаку «мопедов» на Киев и область
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 105 250 солдат
От рака умер легенда футбола Пеле
Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев, писавший музыку для фильмов Тарковского