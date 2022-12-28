Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира «за Украину»

Главное: Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира. За попытки остановить войну в Украине.

Детали: Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира. Сделал это спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп.

Он пояснил: «Я выдвинул его кандидатуру на Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира между Россией и Украиной».

Политик добавил: «У меня есть заявка. Будут поданы заявки из других стран».

В тему: Эрдоган намерен снова поговорить с Зеленским и Путиным.