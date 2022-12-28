В Кремле не примут мирный план, если им не отдадут украинские земли

Главное: В Кремле высказались о мирном плане Украины. В любом случае мирный план должен учитывать «сегодняшние реалии», утверждает Дмитрий Песков.

Детали: Россия не примет мирный план Украины, если он не будет учитывать оккупацию Крыма и части еще четырех украинских регионов российскими войсками. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 28 декабря.

«Пока нет никакого мирного плана Украины, давайте начнем с этого», — заявил он на просьбу журналистов прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить мирный план к февралю.

Песков утверждает, что в любом случае мирный план должен учитывать «сегодняшние реалии», а также «вхождение в состав России четырех новых регионов».

«Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — резюмировал представитель Кремля.

В тему: Западные СМИ узнали о подготовке Зеленским мирного плана к февралю.