К Земле приближается уникальная комета

Главное: К Земле приближается «рождественская комета». Ученые считают, что космический объект может достичь яркость пятой звездной величины. Она будет двигаться к созвездиям Волопаса, Дракона и Малой Медведицы.

Детали: В начале января 2023 года к Земле приблизится уникальная комета C/2022 E3, которую прозвали «Рождественской». Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что комета, первоначально считавшаяся астероидом — была обнаружена 2 марта 2022 года в созвездии Орла с помощью 48-дюймового телескопа Zwicky Transient Facility недалеко от Сан-Диего, Калифорния. Сейчас же она находится в серповидном созвездии Короны Бореалис.

C/2022 E3 можно увидеть, если примерно за час до восхода солнца посмотреть низко на северо-западный горизонт. Несмотря на то, что она относительно тусклая, но даже бинокль 10×50, используемый в северном полушарии, должен распознать контуры кометы.

Впрочем, в начале следующего года космический объект будет виден всю ночь.

Кроме того астрономы уверенны, что комета засияет еще ярче, поскольку 12 января 2023 года она приблизится к своему перигелию — ближайшей точке к Солнцу. Тем не менее, она должна достичь максимальной яркости приблизительно 1 февраля 2023 года. В этот период будет наблюдаться максимальное ее приближение к Земле.

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